Крижанівський помер у 66 років.

Сьогодні, 22 листопада, стало відомо про смерть відомого українського актора Олександра Крижанівського. Він помер у Києві на 67 році життя.

Про це розповів його син. На своїй сторінці в Facebook спадкоємець актора розповів, що його отец помер від інфаркту і супутніх ускладнень.

"Прощання відбудеться найближчими днями в місці, якому він присвятив останні 25 років свого життя - Театр на Печерську. Дату і час повідомимо пізніше", - написав син Крижанівського.

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Варто відзначити, що світ кіно і театру втратив великого актора. Крижанівського навіть визнали заслуженим артистом України. До повномасштабного російського вторгнення він, звісно, знімався в країні-агресора, проте після 24 лютого 2022 року чітко став на бік України. Весь цей час він залишався в Києві разом зі своєю сім'єю.

Чим відомий Олександр Крижанівський

Олександр Крижановський знімався в таких серіалах як "Швабра", Нюхач", "Повернення Мухтара", "Мажор", "Битва за Севастополь" та інших.

Також він був директором і художнім керівником Київського академічного театру на Печерську.

У нього залишилися дружина, актриса Театру на Подолі Тамара Плашенко і син Володимир.

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