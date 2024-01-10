Про його смерть повідомила його дочка.

9 січня 2024 року обірвалося життя американського музиканта Джеймса Коттака, який отримав визнання у складі легендарної групи Scorpions.

На момент смерті йому був лише 61 рік. Причина невідома. Цю трагічну подію підтвердила його дочка Тобі.

За її словами, Джеймс помер вранці 9 січня в Луїсвіллі, штат Кентуккі, США.

Зазначимо, світ музики втратив видатного музиканта. Коттак починав свою кар'єру у складі групи Kingdom Come, проте вже в 1996 році приєднався до Scorpions. Разом з іншими учасниками бенду він випустив шість музичних альбомів.

Відомо, що в 2016 році йому довелося залишити колектив. Коттак страждав від алкоголізму та наслідків через нього.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть народного артиста України Віталія Білоножка. Він помер 9 січня цього року. Повідомлялося, що у нього зупинилося серце.

Прощання з ним відбудеться у Національній філармонії України 12 січня об 11:30-14:00.

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