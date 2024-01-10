Народний артист України Віталій Білоножко помер в ніч на 9 січня внаслідок зупинки серця.
Про це повідомила виданню "Гордон" дружина артиста, співачка Світлана Білоножко. За її словами, в той момент артист перебував у лікарні.
Ввечері жінка написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що прощання з ним відбудеться у Національній Філармонії України 12 січня об 11:30-14:00.
Чим відомий Віталій Білоножко:
Чоловік народився 11 червня 1953 року у селищі Слобода Сумської області. Він працював у Чернігівській філармонії, а під час служби в армії був учасником Ансамблю пісні та танцю Київського військового округу. Закінчив Київську національну консерваторію імені П. І. Чайковського. Водночас працював солістом Київського театру естради на Подолі.
Згідно з даними з відкритих джерел, Білоножко працював солістом Держтелерадіо України та брав участь у Днях культури України у понад 20 країнах світу.
У 1999 році він разом з дружиною заснував регулярний Міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець". У грудні 1995 року співаку було присвоєно звання народного артиста України.