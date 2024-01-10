Народний артист України Віталій Білоножко помер в ніч на 9 січня внаслідок зупинки серця.

Про це повідомила виданню "Гордон" дружина артиста, співачка Світлана Білоножко. За її словами, в той момент артист перебував у лікарні.

Ввечері жінка написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що прощання з ним відбудеться у Національній Філармонії України 12 січня об 11:30-14:00.

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Чим відомий Віталій Білоножко:

Чоловік народився 11 червня 1953 року у селищі Слобода Сумської області. Він працював у Чернігівській філармонії, а під час служби в армії був учасником Ансамблю пісні та танцю Київського військового округу. Закінчив Київську національну консерваторію імені П. І. Чайковського. Водночас працював солістом Київського театру естради на Подолі.

Згідно з даними з відкритих джерел, Білоножко працював солістом Держтелерадіо України та брав участь у Днях культури України у понад 20 країнах світу.

У 1999 році він разом з дружиною заснував регулярний Міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець". У грудні 1995 року співаку було присвоєно звання народного артиста України.

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