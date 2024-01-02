В результаті ракетної атаки постраждав її будинок.

Хореограф і учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, як пережила нічну масовану атаку і показала своє житло, яке постраждало від російської агресії.

На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова показала свій заміський будинок, в якому повилітали вікна. Вона встигла сфотографувати вікна ще в той момент, коли в ньому були дірки, тому що не все скло ще посипалося. У дворі будинку помітні дроти, які впали.

"Ніч була жахлива для всієї країни. Нашу сім'ю біда не оминула теж, але всі живі, і за це спасибі", – написала Гвоздьова.

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Також вона розповіла, що провела ніч з сином в укритті. Весь цей час вона чекала, щоб настав ранок.

"Спасибі нашим хлопцям з ЗСУ та ППО", - додала Гвоздьова.

Нагадаємо, раніше у будинок відомої української актриси потрапив уламок дрона. Ольга Атанасова розповіла, як це сталося. На щастя, ні вона, ні її дочка не постраждали.

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