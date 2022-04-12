Співачка народить малюка своєму коханому Сему Асгарі.

Американська поп-діва Брітні Спірс оголосила про третю вагітність. Спочатку зірка думала, що трохи погладшала, але потім зробила тест на вагітність і виявилося, що вона при надії.

"Я так схудла, щоб відправитися в подорож на Мауї, але потім знову набрала вагу. Я подумала: "Боже, що сталося з моїм животом?" Мій чоловік сказав: "Ні, ти вагітна їжею, дурненька", - сказала Спірс.

Також Брітні повідомила, що буде менше виходити з дому, щоб не стати приманкою для папараці. Вона не хоче, щоб вони на ній заробляли.

Спірс зазначила і те, що в першу вагітність у неї була депресія, але зараз вона такого емоційного стану не допустить. Зірка вирішила займатися йогою.

"У мене буде дитина. Через 4 дні мій живіт ще збільшився. Він росте! Якщо там двоє, я можу просто втратити їх. Я, очевидно, не буду так часто виходити з дому через те, що папараці будуть заробляти на мені свої гроші, як вони, на жаль, вже робили", - додала співачка.

Відзначимо, у Брітні Спірс вже є два сини від першого шлюбу - 16-річний Шон і 15-річний Джеймс. З Семом Асгарі співачка познайомилася в 2016 році на зйомках кліпу "Slumber Party" в 2016 році. У 2021 році пара оголосила про заручини.

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