Батьки вирішили назвати дитину на честь батька артиста.

В українського співака і колишнього народного депутата України Святослава Вакарчука дійсно народився син, як вже раніше повідомили ЗМІ. Представники зірки підтвердили радісну новину і розкрили подробиці.

Про те, як Вакарчук назвав свого первістка, кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі співака.

"Так, у Святослава народився син - Іван Святославович Вакарчук. Хлопчик названий на честь батька Святослава. Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх вирішення і права на приватне життя", - зазначили в прес-службі.

Водночас у Вакарчука вказали, що інформація щодо 19 серпня, як дати народження дитини, не відповідає дійсності.

Святослав Вакарчук - довідка УНІАН

Українському співакові та політику Святославу Вакарчуку 46 років. Він народився 14 травня 1975 року в Закарпатській області. З 1994 року співак очолює групу "Океан Ельзи".

У 90-х Вакарчук почав стосунки з Лялею Фонарьовою. У 2015 році вони нарешті одружилися.

У червні 2020 року стало відомо, що Вакарчук покинув пост голови партії "Голос", а після цього він зареєстрував заяву про складення повноважень народного депутата.

У червні 2021 року співак повідомив про розлучення з дружиною після 20 років шлюбу.

Після цього журналісти намагалися отримати коментар у Фонарьової, проте говорити про розлучення з Вакарчуком вона відмовилася.

У липні співака запідозрили в романі з відомою 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко. Сам Вакарчук на ці чутки відреагував досить грубо.

Співачка також коментувала можливий роман з лідером групи "Океан Ельзи". Мусієнко стверджувала, що з Вакарчуком її пов'язують тільки творчі відносини.

25 серпня ЗМІ поширили інформацію про те, що Вакарчук вперше став батьком. Це сталося нібито 19 серпня. За інформацією преси, обраницею співака стала дівчина, яка працює в компанії Radioactive. Вона займається зйомками реклами міжнародних брендів, кліпів і серіалів.

З чуток, Вакарчук завів роман з цією дівчиною ще близько року тому. З цього випливає, що співак вступив в нові відносини задовго до розлучення, а заява про розрив шлюбу з Фонарьової було зроблено вже тоді, коли його нова пасія перебувала на пізньому терміні вагітності.

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Автор: Таня Поляковська