За словами спортсмена, рішення про розлучення ухвалював він.

Політик та спортсмен Василь Вірастюк, якого у 2004 році визнали найсильнішою людиною планети, повідомив про розлучення з дружиною Інною. Він заявив, що проти нього почалася "інформаційна атака", а тому стронгмен захотів прокоментувати усе публічно.

"Розлучення під час війни чи дружина потягнула Вірастюка до суду, чи як там ще пишуть. Не я розпочав цю "інформаційну атаку", і не я буду її продовжувати. Але змушений вам доповісти: так, ми з Інною прожили у шлюбі 15 років, у нас народилося двоє спільних дітей. Про причини: рішення прийняв безпосередньо я, ще на початку жовтня 2022 року! Якщо мене не змусять, то ви ніколи і не дізнаєтесь про істинні причини нашого розлучення (чи то моє рішення розійтись)", - заявив Вірастюк на своїй сторінці у Facebook.

За словами спортсмена, він хоче, аби діти проживали із ним. А майно Вірастюк планує ділити з дружиною через суд. Вірастюк зазначив, що фінансово допомагає дітям, але "апетити" його дружини нібито у рази перебільшують його можливості.

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"Вивчивши мою (нашу) декларацію 2020 року (щодо нерухомості), у мене (у нас) була можливість (ще до мого депутатства) забезпечити всіх дітей у перспективі окремими квартирами!.. Більше жодних пояснень та коментарів для преси, пояснень щодо нашого розлучення (всі питання і відповіді виключно через суд), хіба якщо мене змусить поведінка екс-дружини", - додав Вірастюк.

З чого почався скандал навколо розлучення Вірастюка

Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вірастюка вирішили "розкуркулити". Видання "Главком" повідомило, що раніше стронгмен та його дружина брали два місяці на примирення, але нині колишня обраниця політика хоче відсудити у нього аліменти.

Екс-дружина Вірастюка нібито хоче отримувати по 40 тисяч гривень аліментів на місяць для кожного сина. При цьому жінка "підказала", де Вірастюк може взяти на це гроші. Вона надала декларацію про доходи стронгмена за 2020 рік, у який було зазначено суму у розмірі 300 тисяч доларів. Сам політик, додало видання, пояснив, що цих грошей вже немає, а тому платити такі аліменти він не може.

Що відомо про другий шлюб Вірастюка

У 2006 році загинула перша дружина спортсмена. Жінку, яка народила стронгмену первістка накрила лавина. У 2007 році Вірастюк женився вдруге. У шлюбі з Іриною він прожив 15 років, від нього вона народила двох синів.

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