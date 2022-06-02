На думку Вассермана, ігнор буде болючим ударом для Примадонни.

Депутат російської Думи Анатолій Вассерман приєднався до хейту на адресу Алли Пугачової, яка через кілька днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхала з родиною до Ізраїлю.

Він закликав росіян до тотального ігнорування Пугачової. За його словами, вона дуже болісно буде це переживати.

"Якщо ми просто не звернемо на неї уваги, це буде, на мій погляд, найсильнішим ударом по ній, по її самолюбству: "Як же, до мого слова вже не прислухаються так чуйно і трепетно, як у минулі часи", - заявив Вассерман в коментарі росЗМІ.

Він додав, що артисти, які виїхали з РФ з початку війни втратили найголовніше - визнання мільйонів росіян. Вассерман запропонував помститися їм і не звертати увагу на їхні концерти після повернення в Росію, та й не стежити за їх соціальними мережами.

"Вважаю, що найкращою реакцією на весь їх жаль про те, що в черговий раз не вийшло перемогти росіян, буде те, що, коли вони нарешті повернуться, на їх концерти будуть звертати так само мало уваги, як і на їх публікації. Найболючіший удар по таких людях - це удар по їхніх гаманцях", - додав депутат.

Нагадаємо, раніше Ротару підтримала Пугачову, яку в Росії публічно послали.

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