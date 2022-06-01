Продюсер присоромив росіян за приниження Пугачової.

Російський продюсер Йосип Пригожин назвав паскудством те, що росіяни послали Аллу Пугачову з будівлі телецентру "Останкіно" в Москві.

За його словами, не можна так чинити з людьми, у яких великі заслуги в країні. Також він назвав негідниками тих, хто змушує громадськість називати тих, що виїхали з Росії зрадниками.

"Я вважаю, що найбільше паскудство, коли люди намагаються принижувати всіх тих, у кого коли-небудь були заслуги. Алла Пугачова пішла зі сцени і оголосила про це публічно, вирішивши присвятити своє життя маленьким діткам. А займатися образою батьків - найнижче. Це говорить про те, що погана не вона, а ті, хто опустився до образ. Ті, хто змушує тих, хто виїхав вважати зрадниками, це ті самі негідники", – сказав Пригожин в коментарі "Лента.ру".

Пригожин зазначив, що Примадонна нічого поганого не сказала про Росію. Тому він не розуміє, чому росіяни так повстали проти неї.

"Вчора кланялися до землі, а сьогодні ненавидять. Вона вас не чіпає, так залиште і ви її в спокої", - додав продюсер.

Варто відзначити, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алла Пугачова разом з Максимом Галкіним і дітьми поїхала в Ізраїль. І якщо сама співачка мовчить про війну в Україні, то її чоловік всіляко засуджує злочинний режим Кремля і навіть збирає гроші для допомоги українським біженцям.

Нагадаємо, раніше в Москві публічно з матюками послали Аллу Пугачову. Пізніше Примадонна відповіла на образи і поскаржилася на низький інтелект росіянин.

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