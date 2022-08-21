Коли артистка виїхала до Німеччини, вона ще не знала про жахливу хворобу.

Вдівець Руслани Писанки Ігор Ісаков вперше пригадав, як його дружина розповіла йому про рак. Артистка не знала про свою жахливу хворобу, коли вона виїхала до Німеччини.

Про це Ісаков розповів у коментарі журналісту ТСН.

Вдівець пригадав, що коли Писанка вже була в Німеччині, вона йому зателефонувала та розповіла про страшний діагноз. У цей момент артистка була повністю спокійною, вона зовсім не панікувала.

"Я дізнався, що у неї рак, телефоном. Стояв у заторі, якраз їхав оформлювати документи мами Русі, бо вона незадовго до цього померла. Я стояв у заторі, Руся зателефонувала, таким спокійним, абсолютно спокійним голосом сказала: "Ігорю, ти мусиш знати, - у мене пухлина", - розповів Ісаков.

Вдівець підкреслив, що його дружина зберігала гарний настрій навіть коли їй вже було погано. Писанка навіть слухала своїх подруг, які жалілися на своє життя. Артистка намагалася підтримати близьких їй людей та ставила себе у приклад.

"Коли вона лежала, навіть після хімії, було не дуже добре, телефонували якісь подруги, жалілися на своє життя, вона їх телефоном заспокоювала, що все добре, заспокойтеся, все буде добре. Ось вам приклад… Зрозуміло, що в глибині душі десь там вона молилася, але ж все рівно… З вигляду вона завжди була усміхнена, завжди в доброму гуморі", - поділився вдівець.

На думку Ісакова, він та його дружина випадково опинилися у Німеччині. Вони не планували евакуюватися саме до цієї країни.

"Ми коли тікали, ми ще не знали, куди ми поїдемо. У Німеччині живе кум, який допоміг нам на перших етапах. Коли вона приїхала, вона ж ще була на інвалідному візку, в неї був перелом ноги. Її там зустріли, відвезли до друзів. Потім була довга дорога, в Німеччині, всі ці переклади, легалізація і так далі. Тож, ми не обирали спеціально, так сталося", - прокоментував чоловік Писанки.

Смерть Руслани Писанки: що відомо

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що українська телеведуча і актриса кіно і театру Руслана Писанка померла у Німеччині. Згодом стало відомо, що саме стало причиною смерті артистки.

Згодом вдівець Писанки дав перше інтерв'ю після трагедії і не стримав сльози, він розповів, що артистка переносила вже шосту хімію. Влад Яма розповів, чи помічав він хворобу Руслани Писанки під час роботи з нею.

Руслану Писанку вже кремували. Про це розповіла Ольга Сумська. Прощання з нею відбудеться в Німеччині, в місті Кайзерлаутерн. Прах артистки привезли до України, 21 серпня із Писанкою попрощалися.