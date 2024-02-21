Пара прожила разом 13 років.

Українська ведуча та учасниця першого сезону шоу "Холостяк" Марина Арістова розлучилася з колишнім народним депутатом Юрієм Арістовим. Пара разом прожила 13 років.

Новину про розрив стосунків ведуча повідомила сьогодні, 21 лютого, у себе в Instagram, зазначивши, що розлучення відбулося ще 15 січня. Дівчина опублікувала чорно-біле фото, на якому позує у футболці з написом "Вільна" та підписала його так:

"Розлучена, 15.01.2024. Символічний напис на футболці і тепер актуальний. Я закінчила стосунки, які тривали 13 років. Вдячна за цей досвід і за найкращих в світі дітей".

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Причину завершення стосунків Марина не зазначила. Пара виховувала трьох дітей: доньку Діану від першого шлюбу дівчини та спільних нащадків Машу та Роберта.

Чим відомий екс-чоловік Марини Арістової

Юрій Арістов - це колишній депутат від партії "Слуга народу". Минулого року він потрапив у скандал через свій виїзд за Мальдіви під час військового стану. Його помітили на відпочинку у розкішному готелі.

Згодом Генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження за фактом законності виїзду народного депутата Юрія Арістова за кордон. Вдома у народного обранця та в його автомобілі провели обшуки. У липні Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід для чоловіка у вигляді особистого зобов'язання, після чого він закінчив свою депутатську кар'єру.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов вперше розповів про проблеми в шлюбі з Катею Осадчою.

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