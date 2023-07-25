Арахамія заявив, що будуть витребувані всі документи по відрядженнях та перевірено всю інформацію.

У фракції "Слуга народу" перевіряють інформацію щодо відпочинку народного депутата України Юрія Арістова на приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах.

Про це повідомив голова фракції "СН" Давид Арахамія в Telegram, у відповідь на розслідування журналістів "Слідства.Інфо", щодо нібито шикарного відпочинку члена цієї фракції, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"По ситуації з Арістовим ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції", - написав Арахамія.

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При цьому зазначає, що будуть витребувані всі документи по відрядженнях та перевірено всю інформацію.

"У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату", - повідомив Арахамія.

Журналісти "Слідства.Інфо" повідомляють, що нардеп Арістов відпочивав в 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives. В матеріалі сказано, що вартість проживання на двох за одну ніч у цьому мальдівському готелі, відповідно до цін на сервісі Booking.com, варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч - з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. При цьому журналісти зазначають, що невідомо у якій саме віллі відпочивав народний депутат з України.

Журналісти зазначають, що не змогли отримати відповіді від Арістова та його прес-секретаря з цього приводу. Вони зв’язалися з дружиною нардепа Мариною Арістовою, яяка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка - своє".

Журналісти "Слідства.Інфо" проаналізували останню декларацію політика за 2020 рік - дохід сім’ї склав трохи більше 9-ти мільйонів гривень. Крім того, у дружини депутата - Марини Арістової, колишньої ведучої та нинішньої мотиваційної ораторки - був Porsche Macan R4 II 2019 року, а нардеп орендував Range Rover 2019 року. Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі Юрій Арістов є власником RANGE ROVER EVOQUE 2013 року, якого в декларації "слуги" немає.

Юрій Арістов - що про нього відомо

Як відомо, Юрій Арістов був обраний до Верховної Ради України по списку партії "Слуга народу" під номером 42. Від фракції він був обраний заступником голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Кабінет Міністрів України, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке було введено в дію Указом президента України від 23 січня 2023 року вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Відповідно до цих змін, виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих за відповідними органами працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.