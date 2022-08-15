Віктор Стороженко постраждав у бою з окупантами.

Український актор Віктор Стороженко нещодавно отримав серйозне поранення на фронті в Донецькій області. Окупанти намагалися захопити позицію його бригади, але українським воїнам вдалося відбити атаку.

При цьому Віктор отримав поранення. Зараз же він оприлюднив кілька фотографій, де видно, який вигляд він мав в перший день з забинтованою головою, а також, який вигляд має після операції.

Відомо, що йому не тільки зробили операцію, але і викачували рідину з обличчя. Також актор подякував медпрацівникам за уважність і турботу.

"Про наших медиків, щоб ви розуміли! Годують, одягають, перуть, посуд миють, тільки в попу не цілують", - написав він в інста-сторіз.

Хто такий Віктор Стороженко

Стороженко народився 15 вересня 1990 року в місті Севастополі. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. На сцені з 2015 року. Зіграв у таких виставах як "Важкі випробування"; "Соломея"; "Однорукий"; "Ідеальне вбивство"; "Лихо з розуму" та багатьох інших.

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