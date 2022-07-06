Український актор запропонував випускати військовозобов'язаних за кордон на 1-2 тижні до сімей.

Український актор Тарас Цимбалюк, який нещодавно розлучився з дружиною, відреагував на заяву Генштабу щодо контролю переміщення військовозобов'язаних.

На своїй сторінці в Instagram секс-символ українського кіно виклав пост, у якому заговорив про необхідність випускати за кордон чоловіків, які не перебувають на службі. На його думку, це дозволить українцям зберегти свої сім'ї і уникнути розлучення.

"Наші люди зараз по всьому світу. Більшість не за власним бажанням, м’яко кажучи. Все частіше чую від оточення історії про "виставку" наших жінок за кордоном, котрі 3 чи 4 місяці знаходяться без своїх чоловіків. Звісно, у всіх все індивідуально, але через подібне багато сімей перестають існувати як одне ціле. Хтось зустрічає там нові емоції, хтось роботу, професію. Дехто не збирається повертатись. Відчутний відсоток там і залишиться, будуючи своє майбутнє. Чому б не випускати чоловіків, котрі не в лавах ЗСУ, за кордон до своїх сімей на обмежений термін - 1-2 тижні?", - написав актор.

Також він зазначив, що представникам культурно-інформаційного фронту "100% не місце на передовій".

"Є цілий пласт українських професіоналів, котрі раніше/до війни за кордоном заробляли гроші не тільки для своїх сімей, але і для України. Зараз ці чоловіки сидять вдома. Думаю, можна було б урегулювати режим виїзду і повернення в період обставин воєнного часу. Так, є чоловіки, котрі дійсно потрібні українській армії, збройним силам України, бо найбільше користі нашій державі в цей важкий час вони можуть принести саме взявши до рук зброю. Вони мають бажання, військову освіту, досвід і навички. Але це стосується далеко не усіх", - зазначив Цимбалюк.

Зірка вважає дивним рішення не випускати за кордон чоловіків, які ніколи не мали справи зі зброєю і можуть принести більше користі нашій країні, якщо будуть продовжувати займатися тим, що добре вміють, піднімаючи тим самим економіку. Заяву Генштабу щодо контролю переміщення військовозобов'язаних між областями України актор теж вважає не зовсім вдалою.

"Я тут зараз не збираюсь зайвий раз відстоювати інтереси, наприклад, культурно-інформаційного фронту і підкреслювати його силу, або ставити в приклад масу сфер, котрі зараз підтримують економіку на плаву. І цим людям 100% не місце на передовій. Ще більш зараз дивно закрити чоловіків по своїх населених пунктах (за пропискою) і випускати лише з дозволу військкомату", - підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Генштабі Збройних Сил України заявили про затвердження Порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) у воєнний час. Дозвіл видавався від 30 діб до року.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб не було, але військовозобов'язані повинні стати або поновитися на військовому обліку. За його словами, ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки.

Сьогодні, 6 липня, Залужний заявив, що Генштаб скасовує порядок видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним.

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