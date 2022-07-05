Дозвіл видаватиметься від 30 діб до року залежно від категорії суб'єкта.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про заборону залишати місце проживання військовозобов'язаним призовного віку без дозволу військкомату.

Як йдеться у повідомленні відомства у Facebook, норма закону "Про військовий обов'язок і військову службу", який діє з 1992-го, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соцпідтримки.

"З метою впорядкування обліку переміщених осіб ГШ ЗСУ розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК і СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії суб'єкта", — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі заявили, що розглядається додаткове уточнення питань переміщення осіб, які систематично перетинають адмінкордони у зв'язку зі службовою або особистою необхідністю.

Раніше УНІАН писав, що в Україні розробили порядок надання дозволу на виїзд військовозобов'язаним за межі місця проживання.

Адвокат ADER HABER Дмитро Воронцов докладно пояснив деталі цієї законодавчої ініціативи.

Як писав УНІАН, з 1 жовтня 2022 року в Україні жінок певних спеціальностей ставитимуть на військовий облік. У МВС пояснили, чи буде українкам заборонений після цього виїзд за кордон.

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