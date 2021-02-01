Український артист Віктор Павлік стане батьком вчетверте. Малюка йому народить його дружина і за сумісництвом концертний директор Катерина Репяхова.
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Про це він сказав у програмі "ЖВЛ".
У червні у пари народиться син. Про вагітність Репяхової стало відомо під час їхнього відпочинку в Яремче.
"Значить, це буде наймолодший Павлік! Це буде брат моїх дітей Саші і Христини. І Павла - мого сина! Царство йому небесне. І це буде дядько моїх онуків! Це дуже цікаво! Бачите, як воно в житті", - сказав Павлік.
Також співак сказав, що до виховання сина підійде з усією відповідальністю. Крім того, він додав, що на тому світі хоче зустрітися зі своїм покійним сином Павликом.
"Звичайно, коли народиться у нас дитина з Катею, і це буде хлопчик, звичайно максимально буде вкладено себе в нього. Хочеться піти на той світ з нормальною чистою душею, щоб зустрітися там з моїм сином. З Павликом. І не соромно було йому дивитися там в очі. Або обійняти його. А я свято вірю в те, що ми обов'язково на тому світі зустрінемося", - додав артист.
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