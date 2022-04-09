Причина-гучний скандал на премії в цьому році, де актор вдарив по обличчю ведучого.

З 8 квітня 2022 року набуло чинності рішення про заборону відвідування премії "Оскар" Віллу Сміту. Заборона триватиме десять років - до 2032 року. Поширюється він не тільки на церемонію "Оскара", а й на інші заходи Академії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву президента і головного виконавчого директора Академії кінематографічних мистецтв і наук США Девіда Рубіна і Дона Хадсона.

Причина такої заборони-ляпас, який Смітт відпустив ведучому Крісу Року за жарт про дружину Джаду Пінкетт-Сміт про коротку зачіску. Це сталося 28 березня на 94-й церемонії вручення премії.

Кріс Рок не розгубився і продовжив вести заходи, проте Вілл Сміт і його дружина вже не були налаштовані так позитивно. Рок не звертався до правоохоронних органів, а Сміт пізніше вибачився.

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