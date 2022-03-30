За її словами, кіноіндустрія Америки правильно реагує на війну в Україні і підтримує країну в такий непростий період.

Українська та американська актриса Іванна Сахно, відома своєю роллю в голлівудському блокбастері" Тихоокеанський рубіж: Повстання " розповіла про те, як світова кіноіндустрія реагує на війну в Україні.

Своїми думками Іванна поділилася в ефірі "ТСН".

Незважаючи на те, що багато голлівудських акторів висловилися на підтримку України, вона осудливо прокоментувала вчинок організаторів премії Оскар-2022, де вони не згадали про те, що саме Росія розв'язала широкомасштабну агресію.

"Індивідуально киномитці правильно реагують та допомагають. Є сила в кожному окремо, яка робить нас єдиним цілим. На рахунок таких заходів, як, наприклад, Оскар… Бог їм суддя. Вони сказали, що Україна страждає, але вони не сказали звідки летять кулі. Це їхній гріх, ім з цим жити", - заявила актриса.

Вона додала, що залишається тільки здогадуватися, чому організатори Оскара висловилися саме так. Однією з причин може бути страх.

"Мені здається, що для світу не меншим випробуванням ніж наш біль, є їхній страх. Цей страх не був пройдений у Другій світовій війні, тому світ має набратися мужності і не боятись зараз. На мою думку, це саме страх", - сказала Іванна Сахно в ефірі"ТСН".

Іванна також розповіла, що її тато і хресні залишаються в Києві, одна бабуся в Карпатах, інша - в Криму. Актриса каже, що її батько не зміг залишитися осторонь, і допомагав вивозити мирних людей з обстрілюваного Києва.

"Тато вивозив дітей від 3 років з Києва в напрямку Західної України. Слава Богу, вони живі, але про це ми ніколи не забудемо", - розповіла голлівудська актриса українського походження.

Нагадаємо, організатори Оскар в ході церемонії вручення кінопремії показали ролик зі словами на підтримку України, проте в ньому не було сказано нічого про те, що війну розв'язала саме Росія.

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