Вона наголосила, що нашою країною правлять справжні бійці, які не люблять програвати.

Популярна українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська згадала, як у 2006 році в першому сезоні популярного проєкту "Танці з зірками" на 1+1 боролася у фіналі за перше місце з тоді ще актором та сценаристом студії "Квартал 95" Володимиром Зеленським. На прикладі цього шоу зірка підкреслила, що президент України вміє битися до кінця та перемагати.

Про це Могилевська заявила в інтерв'ю "Україна 24".

Вона наголосила, що нашою країною правлять справжні бійці, які не люблять програвати. Мало того, дух переможця, на думку співачки, є в кожному українці.

Тоді, 2006 року, Володимир Зеленський у парі з Оленою Шоптенко завоював "золото", а Могилевська зі своїм партнером Владом Ямою забрала "срібло".

"Я знаю його у змаганні. Знаю, що він не здасться ніколи. Ніколи не покине, він піде до кінця. Він людина дуже смілива, дуже азартна. У нього є розуміння "моє", "наше", "я мушу перемогти" і інше. Нам дуже пощастило, насправді, що саме він, що саме Кличко (мер Києва – УНІАН)... Це бійці", – прокоментувала зірка.

Могилевська наголосила, що її співвітчизники не з чуток знають про вміння бути першими у всьому. Саме тому, на Росію чекає фіаско та поразка.

"Росія просто не знає, що у нас кожен другий – це Бубка, це Кличко, це Зеленський, це Шевченко. Це люди, які, граючи за правилами, перемагали весь світ, а якщо на них напасти без правил, то там нічого не залишиться" , – впевнено заявила Могилевська.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська передрекла Україні "красиву" перемогу у війні, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія.

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