За її словами, У Путіна немає жодних шансів виграти цю війну.

Українська співачка Наталія Могилевська в ефірі "Сніданок з 1+1" передрекла Україні "красиву" перемогу у війні, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія.

Пізніше у своєму Instagram вона написала, що перемога України буде дуже красивою. І навіть якщо залишиться всього один українець, він все одно до останнього буде битися з окупантами за свою країну.

"Це буде дуже красива перемога. Я навіть ніякої іншої думки не допускаю. Немає шансів у цієї кривавої війни і у цього божевільної, зламаної людини. Ні, просто немає шансу. Я кажу, один залишиться українець, і він один стрілятиме до кінця, до останнього. Ми не здамося", - сказала співачка.

Нагадаємо, раніше Вакарчук і Могилевська розповіли, що мріють зробити після війни в Україні.

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