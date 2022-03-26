Український мультиартист закупив партію бронежилетів для військових із Сум.

Співачка Наталія Могилевська публічно подякувала своєму колегу Монатіку за те, що він забезпечив бронежилетами групу військових у Сумах.

Свою подяку Могилевська висловила публічно, оприлюднивши в Instagram відеозвернення.

Монатік на даний момент залишається в Україні, "воює" не тільки на інформаційному фронті, а ще й допомагає військовим в особливо активно обстрілюваних населених пунктах. Нещодавно він придбав бронежилети для військових, один з яких врятував життя людині. Йдеться про звукорежисера Наталії Могилевської. За це вона висловила подяку своєму колезі.

"Діма Монатік, сердечна ти моя людина. Хочу тобі подякувати за те, що ти купив хлопцям бронежилети в Сумах і один з них сьогодні врятував життя одній неймовірно добрій, теплій, дуже люблячій мені людині – нашому техніку, звукорежисеру Володі Балєву. У нього прилетіло кілька куль. Спасибі тобі велике, він залишився живий", - заявила артистка і продюсер.

Нагадаємо, автомобіль українського телеведучого програми "Зірковий шлях" Даніеля Салема обстріляли окупанти. Сам шоумен не постраждав. Результати обстрілу транспортного засобу чоловік показав на відео.

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