Телеведуча дала інтерв'ю, в якому розповіла про свій стан сьогодні.

З перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Марія Єфросиніна почала вести оборону на інформаційному фронті, волонтерити. Зараз телеведуча і блогерка розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", за якої умови пробачила б росіян за всі ті жахи, які вони зробили в Україні.

На запитання Аліни Доротюк про те, чи можна пробачити росіянам Маша відповіла: "Я думаю, що це питання не на часі. Я так багато над цим розмірковую й ось що думаю: ми зараз фізично і психологічно не знайдемо відповіді на це, тому що ми страждаємо. Ми не знаємо, чи втратимо близьких. Половина наших рідних, друзів, знайомих вже когось втратили, втратили свої домівки. Ми зараз перебуваємо в такому стані захриплості жахом та сльозами, отруєні агресією і ненавистю. Тому не зможемо дати адекватну відповідь чи пробачимо ми росіянам. Станом на зараз, мені здається, неможливо їх пробачити".

Єфросиніна зазначила, що в українців є моральне право ненавидіти росіян, бо вони розуміють і бачать все, що відбувається в Україні, втім не вважають за потрібне щось робити або навіть висловлювати свою позицію засудження агресії РФ. Але все ж Маша назвала одну умову для росіян.

"Я б їх пробачила, якби вони зараз завалили Путіна і його оточення. Пішли і завалили", - резюмувала телеведуча.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва жорстко обматюкала коміка-путініста Сабурова.

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