Відомо, що Діанов відвідав театральну виставу під назвою "Схоже на щастя", в якій грає Роговцева.

Популярна українська актриса театру та кіно 85-річна Ада Роговцева зустрілася зі звільненим із російського полону захисником "Азовсталі" морським піхотинцем Михайлом Діановим.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала щемливе фото з українським героєм.

Відомо, що Діанов відвідав театральну виставу під назвою "Схоже на щастя", в якій грає Роговцева. Після виступу вона підійшла до захисника Маріуполя та зі сльозами на очах обійняла його.

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"Міша. Михайло Діанов. Яким щастям було обійняти його! Якою честю! Я молюся і мрію обійняти кожного, хто зараз у полоні", - підписала фото актриса.

Нагадаємо, раніше Роговцева розказала, що її онук Олексій теж захищає Україну на передовій. Вона його публічно привітала й опублікувала чорно-біле фото. Крім цього зізналася, як їй важко, що не може обійняти його зараз.

Хто такий Михайло Діанов: що відомо про морпіха з "Азовсталі"

Старший сержант 36 ОБрМП ЗСУ Михайло Діанов був серед тих, кого росіяни взяли в облогу на "Азовсталі" в Маріуполі. У вересні він нарешті потрапив додому – у складі групи з 215 осіб, яких вдалося повернути України під час останнього обміну полоненими 21 вересня, коли 200 захисників України обміняли одного з лідерів "ОПЗЖ", кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які служили в лавах Збройних сил України. Врятували навіть тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР". Крім цього, були звільнені п'ятеро командирів ("Азова" – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономар, Олег Хоменко, 36-ї бригади – Сергій "Волина" Волинський, і 12-ї бригади НГУ – Денис Шлега). Вони перебуватимуть під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни.

Незабаром з'явився поіменний список всіх звільнених з російського полону. Як зазначив Зеленський, серед обмінених є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донбасі.

Чоловік також був серед тих, кого окупанти тримали в колонії в окупованій Оленівці, на Донеччині, по якій ними ж було завдано удару. Михайло називає це місце концтабором і розповідав, як загарбники мучили полонених голодом.

Чотири місяці перебування у полоні росіян змінили чоловіка до невпізнаваності. Боєць схуд на 40 кг, а його стан здоров’я значно погіршився. Наразі на морського піхотинця чекає довготривале лікування за кордоном. Після цього він планує відкрити в Україні майстерню з обробки металу.

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