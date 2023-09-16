Щаслива співачка вже показала фото малюка.

Українська співачка Аліна Гросу поділилася з фанами радісною новиною. У її родині сталося поповнення. Зірка втретє стала тіткою, син народився у її брата.

Співачка вже показала перше фото малюка, але закрила обличчя дитини емодзі у вигляді червоного серця. Також вона розмістила світлину брата з усіма його трьома синами.

"Яка я щаслива", - поділилася радістю Гросу.

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Сама 28-річна співачка поки що дітей не має. Вона приховує інформацію про особисте життя, але декілька годин тому натякнула чи то на те, що чекає від хлопців рішучих дій, чи на те, що хтось вже проґавив свій шанс.

"Якщо довго дивитися на дівчину, то можна побачити, як вона виходить заміж. Не дивіться", - пожартувала Гросу.

Що відомо про Аліну Гросу

Нині співачка навчається у США та іноді приїжджає до України. Зірка продовжує займатися творчістю та випускає нові пісні. Нещодавно вона представила трек "Привіт, любов".

До повномасштабної війни РФ проти України Гросу зустрічалася з російським актором Романом Полянським. Їхній роман почався ще у 2019 році, артист переїхав до Гросу у Київ. Але після 24 лютого 2022 року Полянський "зник", а потім з'ясувалося, що він повернувся до РФ. Сама співачка відхрестилася від колишнього та дала зрозуміти, що більше між ними нічого немає.

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