Співачка зізналася, що зараз все її життя складено в одній валізі.

Українська співачка Настя Каменських вирішила відверто розповісти своїм шанувальникам про те, що зараз відчуває. Зірка зізналася, що їй доводиться багато їздити, бо вона виступає на різних благодійних концертах, але на поїзд до Києва вона чекає найбільше.

"З самого дитинства я багато часу проводила в дорозі. І зараз, склавши все своє життя в одну валізу, багато їжджу туди, де я можу принести користь: на благодійних акціях, на заходах, що дозволяють розповідати про війну в Україні. І хоча через нестабільну ситуацію бувають постійні зміни в графіках поїздок, одна справа залишається незмінною - неймовірні відчуття від дороги додому", - написала співачка в Instagram.

Вона додала, що, сідаючи на потяг до рідного Києва, її захльостують почуття, які вона давно не відчувала.

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"Очікування того, що дуже скоро за вікном будуть пролітати рідні вулиці, - особливе. Мій поїзд до Києва. Кожен раз я так чекаю на нього", - поділилася Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла про свою пісню "Додому", яку написала ще задовго до повномасштабного вторгнення. Але зараз ця пісня знайшла інший сенс.

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