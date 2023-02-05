Актриса зауважила, що вона дуже рада усіх бачити.

Українська актриса Дар'я Петрожицька повернулася до України. Зірка серіалу "Папік" поїхала за кордон ще на початку повномасштабної війни РФ проти нашої країни, нині ж вона знову у Києві.

Актриса повідомила про це на своїй сторінці в Instagram. Вона не могла стримати сльози, коли приїхала до Києва та побачила вокзал.

"Приїхала... Я вдома", - сказала на камеру Петрожицька.

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Згодом вона також поділилася своїми емоціями від повернення до своєї квартири. Петрожицька не могла зупинитися, вона плакала та не приховувала, як вона радіє від повернення додому.

"У мене немає світла, холодно дуже в хаті. Але я така щаслива, просто не можу передати. Думаю, це було у всіх, хто повертається до України... Ще буду плакати, я думаю, але це нічого", - зізналася актриса.

Після цього Петрожицька поїхала до ТЦ, там вона дуже здивувалася. На тлі проблем зі світлом та опаленням люди все частіше проводять багато часу у розважальних центрах, актриса зауважила, що людей дуже багато, проте вона дуже рада усіх бачити.

Раніше Петрожицька розповідала, що Жерар Депардьє назвав війну "нісенітницею" і заявив, що любить Росію.

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