Дівчата торкнулися інтимної теми.

Українські знаменитості Оля Полякова і Маша Єфросиніна в новому випуску програми "Дорослі дівчатка" торкнулися інтимної теми. Вони поскаржилися на те, що у них вже довго не було інтимної близькості з чоловіками. А все тому, що вони зараз знаходяться в Європі, виступають на благодійних концертах і збирають гроші на допомогу Україні, а їхні чоловіки знаходяться на Юатьківщині.

"У мене вже 80 днів не було сексу. Ніколи в житті у мене не було такої перерви в сексі", - сказала Єфросиніна.

Оля Полякова зізналася, що у неї була така велика перерва в інтимному житті, але тоді вона виправдовувала себе роботою.

Крім того, Маша поцікавилася, а що в цей час роблять чоловіки, коли залишилися без своїх дружин. Полякова висловила надію на те, що її чоловік "не такий вже молодий, і у нього там нічого не просить".

Єфросиніна, своєю чергою, зазначила, що у неї молодий чоловік, але вона не буде думати про можливі зради.

"Сподіваюся, йому не до цього, як і мені", - додала Маша.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна зі сльозами на очах показала прощальний подарунок чоловіка.

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