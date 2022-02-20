95-річна королева Великої Британії Єлизавета II заразилася коронавірусом.
Про це повідомляє BBC з посиланням на Букінгемський палац.
Зазначається, що королева отримала позитивний результат тесту на COVID-19.
Єлизавета II відчуває легкі симптоми застуди та розраховує продовжити виконувати нескладні обов'язки у Віндзорі протягом найближчого тижня.
Королева отримуватиме медичну допомогу і дотримуватиметься всіх рекомендацій лікарів.
Напередодні Єлизавета II контактувала зі своїм старшим сином та спадкоємцем принцем Уельським, у якого минулого тижня було виявлено позитивний тест на коронавірус.
Додамо, що королева вакцинувалася проти коронавірусу.
Нагадаємо, що раніше королева Великобританії Єлизавета II з'явилася на прийомі в бальному залі її резиденції в Норфолку з тростиною свого покійного чоловіка принца Філіпа. Він помер у квітні минулого року.