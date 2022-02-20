Королева розраховує, що зможе виконувати деякі нескладні обов’язки у Віндзорі.

95-річна королева Великої Британії Єлизавета II заразилася коронавірусом.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Букінгемський палац.

Зазначається, що королева отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Єлизавета II відчуває легкі симптоми застуди та розраховує продовжити виконувати нескладні обов'язки у Віндзорі протягом найближчого тижня.

Королева отримуватиме медичну допомогу і дотримуватиметься всіх рекомендацій лікарів.

Напередодні Єлизавета II контактувала зі своїм старшим сином та спадкоємцем принцем Уельським, у якого минулого тижня було виявлено позитивний тест на коронавірус.

Додамо, що королева вакцинувалася проти коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше королева Великобританії Єлизавета II з'явилася на прийомі в бальному залі її резиденції в Норфолку з тростиною свого покійного чоловіка принца Філіпа. Він помер у квітні минулого року.

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