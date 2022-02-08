Королева взяла улюблену тростину герцога Единбурзького, якою він регулярно користувався, керуючи маєтком Сандрінгем.

Королева Великобританії Єлизавета II з'явилася на прийомі в бальному залі її резиденції в Норфолку з тростиною свого покійного чоловіка принца Філіпа.

Монарх запросила гостей на чаювання і вийшла до них в блакитній сукні з вишивкою і особливим аксесуаром в руках. Єлизавета II взяла з собою тростину з різьбленою ручкою з рогу, що належала принцу Філіпу, в пам'ять про нього, повідомило видання Hello!

Письменник і телеведучий Джайлс Брандрет зазначив, що королева взяла улюблену тростину герцога Единбурзького, якою він регулярно користувався, керуючи маєтком Сандрінгем.

Востаннє принца Філіпа фотографували з цією тростиною в 2013 році, коли він відвідував довколишній заповідник після операції на черевній порожнині.

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Принц Філіп помер у віці 99 років 9 квітня 2021 року у Віндзорському замку, його похорон пройшов в каплиці Святого Георгія 17 квітня. Філіп і Єлизавета були в шлюбі більше 73 років. У них народилися четверо дітей.

Королеву Єлизавету II вперше за довгий час з тростиною побачили в жовтні 2021 року, коли вона разом з дочкою принцесою Анною відвідувала службу в День Подяки, присвяченій сторіччю Королівського британського легіону у Вестмінстерському абатстві.

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