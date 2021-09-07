Телеведучий поділився роликом у своєму Instagram.

Український хореограф Влад Яма опублікував в Instagram відео, яке зняв з блогером з TikTok Дашею Євтух.

Дівчина, яка запам'яталася користувачам мережі роликом з конем, вирішила повторити такий експеримент і з Владом. Вона на камеру розповідала, якого жеребця знайшла, та ще й з блискучою лисиною.

"Це істерика", - підписав ролик Влад.

При цьому фоловери розкритикували поведінку дівчини. Вони вважають, що це вже не смішно.

"Перебір. За межею дозволеного", "Це тільки мені не смішно, а соромно чомусь за її слова?", "Ну, її хіт із західним акцентом і "кобило-коняками" поступово виходить з моди", - пишуть шанувальники в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич