Kyivstoner у столиці скандував "Россия".

Столичний репер Kyivstoner (Альберт Васильєв) потрапив у політичний скандал.

Реп-виконавець запросив російських колег через соцмережу приїжджати до України й пошепки скандував "Россия", через що викликав обурення у патріотичної спільноти.

Відео запросин Kyivstoner’а у своєму блозі опублікував громадський активіст Сергій Стерненко.

Стерненко нагадав, що у Васильєва багато друзів з Росії, зокрема – скандальний репер, який заперечує окупацію Криму, Баста.

Читайте такожВ СБУ пояснили, чи може Моргенштерн приїздити до України на гастроліЗа словами активіста, інтерв’ю, через яке Kyivstoner і потрапив у скандал, виконавець давав росіянам з Челябінська.

"Пацани, братва! Ви приїхали! Гості з Челябінська…", – заявив на камеру киянин, сидячи у центрі української столиці з двома громадянами РФ.

І саме тоді, сидячи з іноземцями, Kyivstoner вирішив сказати "Россия", але скандував пошепки.

Васильєв неодноразово звертав увагу, що він нібито "поза політикою".

Після обурливих коментарів в Instagram у приватному листуванні з одним із користувачів репер поцікавився, чому бачитися з росіянами й скандувати "Россия" – злочин.

"Тому що у нас іде війна вже 8 років", – зауважили Васильєву у відповідь. На що він насмішкувато зазначив: "У нас зараз війна?". А після уточнення додав: "Зачекай. А якщо він, чо’ ти не на війні, а у своєму Львові? У Львові – війна?".

Як повідомляв УНІАН, друг Альберта Васильєва, російський репер "Баста" виступав улітку в Україні, цьому передував гучний скандал.

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Автор: Віолетта Орлова