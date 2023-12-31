За його словами, вони залишилися близькими друзями.

Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов розповів, чи помирився він з Олею Поляковою після того, як вона виступила на скандальному весіллі у Львові.

В інтерв'ю Славі Дьоміну він сказав, що досі часто приходить в гості до співачки, проте зараз він більше спілкується з її чоловіком Вадимом Буряковським.

Він додав, що з самою Олею залишається в хороших відносинах, незважаючи на те, що перестав ходити на її концерти через випадок з виступом на весіллі.

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"Ми з нею не сварилися. Я був у гостях у Вадика, у її чоловіка, а не у Олі. Мені вже набридло. Ми з нею не сварилися, вона дуже хороша людина. Я просто не пішов до неї на концерт і їй озвучив, що я не піду на концерт через те, що вона співала у злочинців на весіллі. Я навіть не так сказав. Я назвав два прізвища - Москва і цей. Ось і вся причина. Сварки не було, скандалів не було, ми з Олею дуже хороші друзі", – сказав Діанов.

Варто відзначити, що Полякова і Діанов дружать вже давно. Вони стали близькими друзями після того, як Діанов повернувся з полону. Вони часто проводять час разом, а також захисник "Маріуполя" ходив на її концерти і навіть піднімався на сцену, щоб привітати її і зробити сюрприз.

Нагадаємо, раніше Полякова відповіла на чутки про роман із захисником Азовсталі.

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