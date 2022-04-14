Раніше Оксана Марченко записала відеозвернення до Зеленського.

12 квітня стало відомо, що Служба безпеки України затримала кума Путіна і нардепа Віктора Медведчука.

У зв'язку з цим його дружина Оксана Марченко записала два відеозвернення. Одне адресоване президенту України Володимиру Зеленському, в якому вона попросила відпустити її чоловіка, а друге - президенту Туреччини Реджепу Ердогану, в якому вона попросила посприяти звільненню чоловіка.

Такий вчинок Марченко не на жарт розвеселив мережу. У мережі одразу почали з'являтися різні меми і фотожаби. Не обійшов стороною цю ситуацію і телеведучий Володимир Остапчук, який записав своє відеозвернення до Зеленського.

"Я - Володимир Остапчук, колишній колега по "телеку" Оксани Марченко – дружини народного депутата України Віктора Медведчука. Звертаюся до Зеленського: Володимир Олександрович, ви що! Яке відпускати, ми тільки почали цей серіал дивитися", - сказав Володимир.

Нагадаємо, раніше Оксана Марченко звернулася до Зеленського. Вона заявила, що СБУ "незаконно" утримує її чоловіка.

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