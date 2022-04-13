Марченко заявила, що СБУ "незаконно" утримує її чоловіка.

Дружина спійманого вчора нардепа від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.

Марченко вимагає негайно звільнити підозрюваного у держзраді Медведчука, який втік з-під домашнього арешту на початку війни, адже він "не порушував жодних законів України". Вона також додала, що "СБУ утримує його незаконно".

"Звертаюся до президента Зеленського. Прошу вас вжити всіх необхідних заходів для негайного звільнення мого чоловіка Медведчука Віктора Володимировича, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів України і не покидав її територію. Він завжди виступав за мир і діалог, згоду в Україні і вам, пане президенте, це дуже добре відомо", - заявила Марченко.

Вона також додала, що Медведчука "переслідують через політичні мотиви всупереч законам України".

"Його життя має бути поза небезпекою. Я чекаю на вашу відповідь", - сказала дружина Медведчука.

Медведчука затримали: що відомо

Увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Діяльність Медведчука у "вугільній справі" правоохоронні органи почали документувати ще в 2016 році.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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