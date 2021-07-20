Зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина і сценарист "Кварталу 95" Олександр Еллерт, які розійшлися кілька днів тому, судячи з усього, вже ніколи не помиряться. Комік поїхав з окупованого Криму, де він відпочивав з тепер уже колишньою дівчиною.
Про це Еллерт розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Я розумію, у деяких лють і обурення, але. Під моїми постами ми нікого не ображаємо. Спасибі всім. Я відправив батьків, я вирушаю сам. У мене попереду 900 км неймовірної подорожі. Тому всім гарного дня. Крим наш!"- повідомив гуморист.
Так, Еллерт повертається додому, а Мішина залишається в Криму. Сама "Холостячка", до слова, здається веселою і безтурботною. Вона продовжує відпочивати на окупованій РФ території, робить рекламу одягу і проводить розіграші.
Шанувальники пари в розпачі, вони вважають, що у Мішиної і Еллерта був шанс на примирення, але комік рано "здався". Фанати благають "Холостячку" і коміка знову зійтися, але їх прохання навряд чи почують.
Олександр Еллерт, на відміну від своєї колишньої, не здається таким веселим. В Instagram він намагається жартувати і здаватися безтурботним, проте все одно виглядає сумним.
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