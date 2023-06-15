Дружина українського шоумена Олександра Скічка часто публікує спільні фотографії з чоловіком і дітьми з Мілана, де вони живуть з початку повномасштабного російського вторгнення.
Тому шанувальників цікавить питання, як Олександру вдалося виїхати за кордон під час війни. Але, як виявилося, Скічко лише іноді приїжджає в Мілан, щоб побачитися з рідними. З кінцями він туди ще не перебрався. Про це розповіла Єлизавета Юрушева на своїй сторінці в Instagram.
Варто відзначити, що Скічко цілком законно може перетинати кордон, адже є батьком трьох дітей. У шлюбі з Юрушевою у нього народилися дві дочки - Наталя і Анна. Також вони разом виховують сина Єлизавети від першого шлюбу - Даніеля.
Крім того, відомо, що в Мілані Юрушева вирішила змінити професію. Вона пішла вчитися на дизайнера.
Хто з українських зірок виїхав за кордон
Хореограф Влад Яма вже більше року живе в Майамі. Нещодавно з'явилася інформація, що він нібито повернувся до Києва, однак насправді це не так.
Співак Олег Винник живе в Німеччині. Близькі йому люди кажуть, що він перебуває на лікуванні. Але сам артист ніяк не коментує свій стан і мовчить про війну в Україні.
Репер і продюсер Потап довгий час перебував за кордоном, і тільки зовсім недавно повернувся на батьківщину. За його словами, він домовляється про допомогу для нашої країни, тому змушений особисто бути присутнім на зустрічах, які проходять за кордоном.