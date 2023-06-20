Дівчата не бачили батька 8 місяців.

Телеведуча ТСН і марафону "Єдині новини" Марічка Падалко показала, який неймовірний сюрприз для дітей підготував її чоловік Єгор Соболєв, який боронить Україну у лавах ЗСУ.

Дочки-підлітки телеведучої – Марія та Катерина (2008 та 2010 р.н) – не бачили батька довгі 8 місяців. Довгоочікувана зустріч відбулася неочікувало для дітей – просто на київському вокзалі, розповіла зірка в своєму Instagram.

"Дівчата 8 місяців не бачили батька. Вони знали, що на вокзалі в Києві ми зустрінемо їх із Міхою (старший син телезірки, 2007 р.н. – УНІАН), але навіть не здогадувалися, що Єгора вчора викликали до Києва буквально на два дні забрати дрони. Дива трапляються. Тому День батька у нас сьогодні… ", – написала під роликом телеведуча.

Прихильники телеведучої розповідають, що під час перегляду відео не стримували сліз, і діляться найтеплішими побажаннями.

"Плачу від щастя, хай тата і мами будуть поруч з дітками", "Реву, нехай вже швидше закінчиться ця клята війна", "Плачу і радію. Щоб всі діти дочекалися батьків!", – пишуть в коментарях під відео.

Хто така Марічка Падалко

Марічка (Марія) Падалко – 47-річна киянка, упродовж останніх 20 років – ведуча телеканалу "1+1".

Спершу Марічка працювала ведучою спортивних новин. З 2006 року вона відома глядачам як ведуча програми новин ТСН, а з 2022 – як одна з ведучих інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Падалко – мати трьох підлітків: сина Михайла та доньок Марії та Катерини (2007, 2008 та 2010 р.н.). Чоловік та батько дітей Падалко – журналіст та громадсько-політичний діяч Єгор Соболєв.

У 2021 році Соболєв отримав військову спеціальність "стрілець" та уклав контракт з підрозділом територіальної оборони. На початку повномасштабної війни він брав участь у звільнення Ірпеня на Київщині.

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