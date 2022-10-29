Знаменитість розповів, на які кошти утримує свою сім'ю.

Відомий журналіст Дмитро Гордон в інтерв'ю Анні Оліцькій розповів, що його доходи суттєво впали після 24 лютого. Його Медіабізнес піддався атаці російських ботів, що також урізало прибуток.

"Монетизація впала, тому що Росія не монетизується. На життя більш-менш вистачає. У мене було інтерв'ю до війни, на якому я заробив 70 тисяч доларів. Це з Сергієм Пугачовим, який набрав десь 18 мільйонів переглядів. Я не приховую, у мене все прозоро. До речі, ми не займаємося "чорною готівкою", реклами теж немає. Тільки монетизація YouTube", - розповів Дмитро Гордон.

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Зараз коштів, які приносять його медіаресурси, стало значно менше. Деяку частину доходу забезпечує нерухомість, яку бізнесмен здає в оренду.

"Трохи оренди і мабуть YouTube, але це, напевно, і витрати, адже сайт сьогодні неприбутковий через війну. Реклами зараз немає, все завалилося. Але я не переживаю з цього приводу, тому що люди втрачають сьогодні стільки, що це просто жах", - сказав Дмитро Гордон.

Нагадаємо, Дмитро Гордон натякнув, що Марченко "наставила роги" Медведчуку з Путіним.

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