У ЗМІ з'явилася інформація про те, що голлівудський актор Кіану Рівз планує позбутися свого холостяцького статусу - влітку цього року він одружується з американською художницею Олександрою Грант, з якою зараз перебуває у стосунках.
Як повідомляють журналісти RadarOnline, пара хоче провести церемонію максимально конфіденційно - не хочуть зайвої метушні в такий важливий день.
"Вони хочуть зберегти все в таємниці, за винятком членів сім'ї та кількох близьких друзів", - цитує видання свого інформатора.
Особисте життя Кіану Рівза
Відомо, що Кіану і Олександра познайомилися в 2011 році під час роботи над книгою "Ода щастю". Їхні стосунки починалися з дружби - у всякому разі, в цьому вони переконували шанувальників.
У 2019 журналісти помітили пару на вечері в ресторані. Незабаром після цього актор представив її публіці як свою обраницю. Для Кіану це буде перший шлюб.
Раніше у актора були серйозні стосунки з кіноактрисою Дженніфер Сайм. У грудні 1999 року у пари народилася мертва дочка. Сама Сайм загинула в автокатастрофі в квітні 2001 року в Лос-Анджелесі.
Раніше УНІАН писав, що Кіану Рівз зніметься в серіалі про маніяка.