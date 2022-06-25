Актриса зазначила, що жінки, які пережили подібне, повинні отримувати співчуття.

64-річна актриса, яку багато хто знає по ролі в "Основному інстинкті", зробила відверте зізнання - вона втратила дев'ятьох дітей в результаті викиднів. Про це Стоун написала в коментарі на Instagram-сторінці американського журналу Peоple під публікацією про Пету Маргатройд і Макса Чмерковського, які втратили дитину.

"У нас, як у жінок, немає форуму, щоб обговорити глибину цієї втрати. Я втратила дев'ять дітей в результаті викиднів. Це немало як фізично, так і емоційно. Але ми змушені відчувати це, як щось таке, що потрібно переживати наодинці і таємно з якимось почуттям невдачі, замість того, щоб отримати таке необхідне співчуття і зцілення, яких ми так потребуємо", - написала Шерон Стоун.

Зазначимо, зірка Голлівуду виховує трьох прийомних синів - старшого Роана, середнього Лерда і молодшого Квінна.

Нагадаємо, дружина Макса Чмерковського нещодавно розповіла, що втратила дитину. Поки чоловік в українській столиці займав суддівське крісло в танцювальному проекті, його дружина Пета Маргатройд втратила дитину. За словами дівчини, спочатку у неї виявили коронавірус. І вже в лікарні їй повідомили про те, що стався викидень, хоча сама вона ще не знала, що знаходиться при надії.

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