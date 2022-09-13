Українська акторка наголосила на тому, що сьогодні дітям важливо давати знання про інтимні речі, і важливо відкрито з ними про це говорити.

Відома українська акторка Наталка Денисенко, яку можна побачити в серіалах "Кріпосна" або "Село на мільйон", розповіла про випадок з дитинства, коли вона ледь не стала жертвою гвалтівника. Деталями вона поділилася в розмові з Танею Лі в програмі "Чат дівчат" для "Люкс ФМ".

"Моєму синочку 4 роки, і він знає що таке пеніс, що таке вульва. У нас є книга "Малечі про інтимні речі". І там розписано дуже добре не тільки про секс, а більше про інтимні органи, про особисті кордони, що не можна, якщо тебе хтось… Тому що мене, наприклад, в дитинстві зустрів маніяк, облапав і ледь не зґвалтував. Я від нього втекла. Мені десь вісім років було. Я прибігла додому, мене трусило, і я не могла сказати мамі, що мене дядя хотів зґвалтувати або чіпав мої інтимні органи. Тому що зі мною про це не говорили. Я просто сказала: "Мене налякав дядя, він чіпав мене", - поділилася спогадами Денисенко.

Вона додала, що мамі розповіла про те, що сталося, вже коли була доросла.

Нагадаємо, раніше Денисенко відповіла, чи існують для неї "хороші росіяни". Зірка пояснила свою позицію на прикладі російського коміка Максима Галкіна.

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