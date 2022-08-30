Зірка пояснила свою позицію на прикладі російського коміка Максима Галкіна.

Українська актриса Наталка Денисенко, яка знімалася в серіалах "Кріпосна" і "Село на мільйон", розповіла про своє ставлення до росіян, які виїхали з РФ і підтримали Україну. Зокрема, Слава Дьомін поцікавився про те, як вона ставиться до Тетяни Лазарєвої, Чулпан Хаматової і Макса Галкіна, які відкрито засудили злочинну діяльність РФ і підтримали Україну.

"Я обмірковувала це питання і ми дуже багато говорили з чоловіком про це. Вони заслуговують на повагу, але навіщо нам співати їм дифірамби? Це їхня справа. У мене був період, коли я ненавиділа всіх росіян, і для мене не було хороших. Але потім я зрозуміла, що не можна витрачати стільки нервів. По-перше, можна заробити собі якісь хвороби, коли стільки ненависті всередині. А по-друге, потрібно забувати про них, про цих героїв. Так, спасибі їм, але у нас є справи важливіші", - сказала Денисенко.

Вона уточнила, що дякувати "хороших росіян" повинні їхні ж співвітчизники.

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"Там повинен впасти режим, і ці люди повинні бути "на коні". Вони повинні стати тими, хто веде свою Росію вперед, розвиває демократію, правду і так далі. Вони повинні бути героями там. А у нас свої герої. Спасибі їм, але ми вже побачили, що навіть ці хороші росіяни, які виступають проти війни і за Україну, вони нічого не змінюють", - додала актриса.

Також вона окремо виділила Максима Галкіна і його заяви на підтримку України.

"Максим Галкін говорить. Ну то що? Спасибі йому. Але зброї нам дають більше завдяки Максиму Галкіну? Ні!",- резюмувала Наталка Денисенко.

Нагадаємо, мама відомої української актриси потрапила в лікарню.

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