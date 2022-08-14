Катерина Кузнєцова в 2009 році переїхала в Росію і назвала справжню причину такого рішення.

Відома актриса родом з Києва Катерина Кузнєцова розповіла, як в Україні ставилися до російських акторів і як принижували українських.

За її словами, режисери на головні ролі брали саме російських акторів, а українським давали другорядні. Оскільки українським акторам не давали можливості розкрити свій талант, вона вирішила поїхати в країну-агресор.

Кузнєцова додала, що у неї був комплекс неповноцінності у своїй професії. Тому вона вирішила виїхати в Росію і дізнатися, чому російським акторам платять більше і їх цінність в кінематографі вище.

Також актриса зазначила, що приїжджала в Україну після анексії Криму. Тоді вона думала, що більше не побачить на знімальних майданчиках російських акторів. Але вона швидко зрозуміла, що помилялася.

"Я пам'ятаю, що приїжджаю до Києва, коли вже є "Миротворець", ці списки. Я така думаю, ну все, клас, зараз українські артисти почнуть зніматися... І я бачу: сидить Антон Батирєв. Питаю, як він потрапив, мені кажуть: "Йому зробили картку резидента на два роки". У всіх росіян картка резидента... Якби я бачила, що вони в чомусь талановитіші, ніж ми, я б тоді зрозуміла, а так... Це приниження, що головні ролі тільки у них, у них і у них", – зізналася актриса в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, раніше Лія Ахеджакова і Чулпан Хаматова потрапили у "бан" в Росії через позицію щодо війни в Україні.

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