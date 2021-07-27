Телезірки 1+1 на прохання Наталії Мосейчук закликали номінувати своїх педагогів на звання найкращого вчителя України.

Ведуча каналу 1+1 Наталія Мосейчук вже вп'яте поспіль обрана куратором Всеукраїнської премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine і традиційно обере переможців власної номінації Вибір серцем. Цього року премія представила вісім спеціальних номінацій. Кращі вчителі отримають грошові нагороди.

До цієї неділі, 1 серпня, ще можна встигнути і номінувати вчителя з вашої школи або школи ваших дітей на отримання нагороди, щоб подякувати йому за самовіддану працю. Обов'язково зробіть це.

На підтримку номінації Наталії Мосейчук телезірки Соломія Вітвіцька, Святослав Гринчук, Валентина Хамайко, Олександр Попов, Руслана Писанка розповіли за що досі вдячні своїм педагогам і закликали залишати заявки.

Соломія Вітвіцька зазначила, що ще у 6-му класі львівської школи 72 вчителька української мови та літератури Ольга Володимирівна Пилипишин передбачила їй професійне майбутнє. "Так і сказала якось на уроці, що бачить мене журналістом. Тоді не думала про цю професію, хотіла стати поліцейським. Скептично поставилася до її слів, а з часом виявилося, що вчителька таки була права", - розповіла ведуча ТСН і Вражаючі історії ТСН і подякувала вчительку за те, що навчила виходити зі складних ситуацій, навіть коли здається, що виходу немає.

А Святослав Гринчук розповів про свою вчительку історії Світлану Володимирівну Дзюбу, яка викладала майбутньому ведучому новин ТСН історію. "Вона завжди знала, що історія - це перш за все цікаво. Не канонада завчених дат, а драматичні сюжети, інтриги, іноді фатальні сплетення людської долі. За те, що колись навчився Шукати цікаве в тому, що багатьом може здатися складним і далеким - досі вдячний своїй вчительці. Історія - це не пильний підручник. Це те, що вражає, дивує подробицями і несподіваними поворотами. Трохи перегукується з тим, що я роблю, як ведучий новин зараз. Теж розповідаю про державні та міжнародні події, але тільки в теперішньому часі", - поділився Святослав Гринчук.

Читайте такожДженніфер Лопес відсвяткувала день народження на яхті Ахметова - ЗМІ (фото, відео)

У жовтні цього року ведуча каналу 1+1, куратор проекту Право на освіту та Global Teacher Prize Ukraine Наталія Мосейчук у номінації Вибір серцем відзначить двох вчителів.

Традиційно-освітнього терапевта, який працює в школі при лікарні або інклюзивному класі, вчить дітей, які потребують особливої уваги і підтримки. Такий вчитель отримає 80 тисяч гривень.

І вперше разом з благодійною організацією Схід SOS Наталя нагородить вчителя / волонтера, який працює в школі в прифронтовій зоні на Сході України. Їде з волонтерською місією в школи, де не вистачає вчителів. Або залишився працювати незважаючи на складні умови. Зараз у школах Донецької та Луганської областей дуже не вистачає педагогів, часто вчителі працюють за сумісництвом, викладаючи відразу кілька предметів. Цей переможець номінації теж отримає 80 тисяч гривень.

Закликали встигнути номінувати улюблених педагогів, розповісти про супер вчителя і наставника своїх дітей Олександр Попов і Валентина Хамайко. Валентина поділилася спогадами про шкільну вчительку зарубіжної літератури. А ось дочка Валентини Соломія розповіла, що її улюблена вчителька біології - Тетяна. Їй подобається готувати проекти на уроці, адже так можна краще запам'ятати матеріал. Школярка дуже цінує, коли педагог дає можливість проявити себе.

Олександр Попов розповів, що дуже радий бачитися на знімальному майданчику зі своїм університетським учителем акторської майстерності вже в якості самостійного артиста.

Руслана Писанка зізналася, що досі перед кожним ефіром і виставою робить вправи для мови, яким навчив її педагог Олександр Васильович Завальський.

Вже 2 жовтня відбудеться фінал Всеукраїнської премії Global Teacher Prize Ukraine, де оголосять ім'я кращого вчителя України, який отримає нагороду в 250 тисяч гривень. Наталія Мосейчук вручить свої премії в номінації Вибір серцем.

Національну премію Global Teacher Prize Ukraine у 2017 році заснувала громадська організація "Освіторія". Це частина світового руху Global Teacher Prize в 40 країнах, зокрема, Бельгії, Італії, Франції, Марокко, Індії та ін.

Довідка. Global Teacher Prize - щорічна премія найкращому вчителю світу. Заснована в 2014 році, вручається з 2015 року. Неофіційна назва - "Нобелівська премія для вчителів". Засновником премії є засновник арабської освітньої корпорації Gems мільярдер Санні Варкі. Розмір призового фонду - мільйон доларів. У 2020 році відразу два українських вчителі - Олександр Жук і Наталія Гладких - увійшли в ТОП-50 кращих вчителів світу за версією світової премії Global Teacher Prize.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич