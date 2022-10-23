Брат актриси вже сім місяців перебуває в полоні.

Українська актриса Олена Алимова, зірка серіалу "Коли ми вдома" розповіла, що її брат Олексій на початку повномасштабної війни потрапив у російський полон.

Алимова зазначила, що її брат приїхав до Маріуполя за 5 місяців до війни. До цього часу він був у Києві, де проходив навчання на поліцейського. А вже в березні разом з побратимами він потрапив у полон, якраз в той період, коли була евакуація мешканців. Чоловік вже сім місяців там перебуває, і за весь цей час окупанти лише одного разу дозволили йому зв'язатися з родиною.

"На фото я і мій брат. Фото зроблено в 2021 році перед Великоднем. Льоша приїхав до Києва з Маріуполя проходити навчання на поліцейського. Сьогодні 225 день його полону, наших надій і молитов. Зовсім недавно з ним дозволили листування, я раділа крізь сльози", – поділилася актриса на своїй сторінці в Instagram.

Також вона закликала шанувальників поширити цю інформацію і допомогти звільнити її брата з полону.

Нагадаємо, зірка "Сватів" розповіла, як її ледь не "надули" шахраї з гуманітаркою.

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