Актриса Анна Саліванчук з початку війни зібрала пристойну суму, щоб допомогти дітям, але мало не стала жертвою справжніх аферистів.

Українська актриса Анна Саліванчук, яка знімалася в серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою", "Нереальний КОПець" та інших розповіла, як на початку повномасштабного вторгнення мало не стала жертвою аферистів. Вона зібрала 350 тисяч гривень, завдяки яким хотіла допомогти постраждалим від агресії сім'ям з дітьми.

Як Аня розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, вона планувала відвезти закуплену допомогу в дитячий будинок в Житомирській області. Їй повідомили, що там знаходиться близько 5 тисяч чоловік. Однак коли Саліванчук приїхала туди, побачила зовсім іншу картину - там під виглядом "допомоги" перепаковували товари для продажу.

"Забили повну машину, приїжджаємо в Житомир якраз тоді, коли бензину не було ніде. Я дзвоню директору дитбудинку, але він не бере слухавку. Дзвоню його помічниці і вона каже: "Зараз, у мене тут така-то ситуація". Пізніше до нас виходить, щоб нікого не образити, така "базарниця", "решака-барабака", яка все порішає. Каже: "Ви заходите, зараз все вирішимо, заїжджайте" бусиком "сюди". Я питаю: "А дитячий будинок де?". У відповідь: "А там, за воротами". Я перепитую: "А нам куди?". У відповідь:" а ось сюди, в підвальчик", - згадала Анна.

Вона поділилася, що її завели в довге підвальне приміщення чотириповерхового будинку, де стіни були спеціально пофарбовані синьо-жовтим. Горе-волонтер, яка намагалася обдурити актрису, сподівалася привести туди 15 дітей з дитячого будинку і зробити фото із зіркою, щоб виправдати надходження гуманітарки.

"Я заходжу в це підвальне приміщення і бачу, як в кожній кімнаті сидить жінка і перебирає гуманітарну допомогу. Вони її витягували, перепаковували і запечатували на продаж. Я бачила це своїми очима", - сказала Анна.

Вона прийняла рішення, що допомогу розвантажувати вони не будуть. Вони з командою поїхали і передали куплені товари вже перевіреному дитячому будинку.

"Я писала петиції, шукала цього мужика, тому що він 8 років займається це гуманітаркою. Я просила людей, щоб його знайшли і покарали, тому що, вибачте мене, він 8 років на*бує людей", - розповіла Анна. Але пошуки афериста не принесли результатів.

Нагадаємо, зірка "Сватів" Саліванчук ледь втиснула пишні груди в мініатюрний корсет.

Вас також можуть зацікавити новини: