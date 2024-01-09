Він намагався втекти, але йому не вдалося.

В Івано-Франківську поліція затримала 38-річного зірку "Х-фактора" Андрія Мацевка. Прес-служба поліції повідомляє, що артист два роки перебував у розшуку.

Вчора, 8 січня, патрульні звернули увагу на чоловіка, який підозріло поводився і намагався уникнути зустрічі з правоохоронцями. Побачивши правоохоронців, останній намагався втекти і був затриманий патрульними.

"При встановленні особи було встановлено, що 38-річний чоловік перебуває в активному розшуку Шевченківським управлінням поліції ГУНП в місті Київ як особа, яка переховується від органів досудового розслідування", - йдеться в заяві прес-служби.

Мацевка запросили до Івано-Франківського районного управління поліції для з'ясування обставин справи та складання відповідних адміністративних матеріалів.

Скандали з Андрієм Мацевко

У 2015 році Андрія Мацевка звинуватили в педофілії. Повідомлялося, що він нібито запропонував інтимну зустріч 14-річному хлопчикові. Сам Мацевко говорив про те, що не намагався схилити дитину до сексу, а лише хотів поспілкуватися.

У 2021 році він в черговий раз оскандалився, проїхавшись в громадському транспорті з підробленим пенсійним посвідченням.

Також була інформація, що Мацевко брав гроші з перехожих за фото з ним.

Варто зазначити, що Андрій Мацевко називає себе народним артистом України, хоч ним і не є. Він кілька разів намагався підкорити талант-шоу, але йому не вдавалося. Глядачам він запам'ятався після участі в "Х-факторі" з піснею "Смерека".

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