Актриса потрапила в лікарню з гіпертонією.

Відома російська актриса Тетяна Васильєва потрапила в лікарню в стані середньої тяжкості. Як повідомляє Mash, їй різко стало зле, тому відкладати візит до лікаря було не можна.

Відзначається, що Васильєвій стало зле, коли вона була вдома. У неї паморочилося в голові після підйому з ліжка, була нестійкість при ходьбі.

Спочатку актриса намагалася самостійно поліпшити свій стан за допомогою таблеток, проте вони їй не допомогли. Тому вона попросила невістку викликати лікарів, які відвезли її в лікарню з гіпертонією.

Відео дня

Васильєву екстрено доставили в стаціонар в стані середньої тяжкості. Лікарі оглянули її, зробили КТ головного мозку, але ніяких ускладнень не знайшли.

Сама актриса вважає, що причиною її поганого самопочуття послужив стрес. Більше ніяких подробиць вона не розкрила.

Хто така Тетяна Васильєва

Тетяна Васильєва - російська актриса, відома завдяки ролям у таких фільмах і серіалах як "Свати", "Казки старого чарівника", "Таємниця кумира", "Віртуальний роман" і так далі.

У 2022 рік вона підтримала повномасштабне російське вторгнення в Україну. Також вона невтішно висловилася про артистів, які виїхали з країни-агресора.

"Моя думка про них не змінюється. Від них позбавляєшся - вони все одно повертаються, як таргани або клопи", - заявила Васильєва.

Вас також можуть зацікавити новини: