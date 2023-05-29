Фанати подякували акторам за те, що вони не забувають про нашу країну.

Зірки серіалу "Надприродне" підтримали Україну і нагадали користувачам про повномасштабну війну, яку розв'язала Росія. Актори показалися з прапором нашої країни.

Фотографією на своїй сторінці в Instagram поділився актор Міша Коллінз, який зіграв у серіалі Кастіеля. Також на знімку можна помітити і інших зірок, таких як Рут Коннел, Феліція Дей, Марк Шеппард і Роберт Бенедикт.

Актори позують з піднятими кулаками вгору. В руках у них прапор України. Де було зроблено фото - невідомо.

Відео дня

"Поточний настрій", - підписав знімок Коллінз і залишив емодзі у вигляді жовто-блакитних сердець.

Користувачі Мережі подякували акторам за підтримку України. Фанати пишуть, що вдячні зіркам за те, що вони не забувають про нашу країну і нагадують світові про повномасштабну війну. Також багато хто поцікавився, чому на фото немає інших зірок серіалу, таких як Джаред Падалекі і Дженсен Еклз.

Коментатори пишуть:

"Велике дякую! Ви навіть не уявляєте, як це важливо для нас, як нам приємно, що є такі люди, як ви, які нас підтримують! Я з Бахмута, будинку немає, але віра в реальних людей жива як ніколи!"

"Ми цінуємо цю підтримку від усіх вас. Алекс, Руті, Роб, Джейк, Марк, Феліція і звичайно ж ти, Мішо, дякую всім за підтримку України і українців . Знати, що людям не байдуже. І вони не бояться це показати. У темні часи важливо бачити світлих людей"

"Щиро вдячні вам за підтримку України!"

Хто із зірок підтримує Україну

Багато відомих людей виступили проти війни в нашій країні. Серед них чимало акторів, співаків, моделей. Так, нещодавно про Україну висловилася переможниця Євробачення Loreen. Вона зазначила, що їй боляче дивитися на те, що відбувається в нашій країні.

Крім цього, кілька днів тому режисер Мартін Скорсезе в Каннах знову закликав підтримати Україну. А на День вишиванки легенда "Зоряних воєн" Майк Хемілл закликав світ "донатити" для допомоги нашій країні.

Вас також можуть зацікавити новини: