Вишита сорочка отримала орнамент зі світловими мечами.

Легендарний актор Марк Хемілл, який зіграв Люка Скайвокера в "Зоряних війнах", показався в особливій вишиванці. Він приміряв сорочку з незвичайним малюнком.

Актор розповів, що таких вишиванок всього дві. Сорочки з вишитими світловими мечами зробили на замовлення платформи UNITED24.

На своїй сторінці в Twitter Хемілл не тільки показав фото, на якому він позує в незвичайній вишиванці. Він розповів, що другу таку сорочку можна виграти.

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Розіграш вишиванки проводиться заради збору коштів на відновлення школи в селі Бузова. За словами актора, будь-який бажаючий може "задонатити" 24 долари (приблизно 900 гривень) або більше, і тоді він візьме участь у конкурсі.

Реакція коментаторів

Користувачі Twitter подякували легендарному акторові за те, що він продовжує підтримувати Україну. У коментарях під його фото і закликом "донатити" вони пишуть:

"Не перестану дякувати"

"Ти живий супергерой, Марк. Справжня сила та, що виходить з серця і духу"

"Це прекрасно, дякуємо за підтримку України".

Хто такий Марк Хемілл і як він підтримує Україну

71-річний актор, який став зіркою, зігравши Люка Скайвокера в "Зоряних війнах", не тільки знімається у фільмах, а ще й займається озвученням. Його голос можна було почути в багатьох мультфільмах і культових серіалах.

З початку повномасштабної війни РФ проти України Хемілл підтримав нашу країну. Він став послом платформи United24, допомагав збирати гроші на дрони для ЗСУ. Восени минулого року актор ділився першими результатами своєї роботи. Тоді Хемілл заявив про те, що Україна отримала понад 500 дронів з моменту його приєднання до фандрейзингової платформи United24 в якості амбасадора.

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